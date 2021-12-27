受賄近2119萬人民幣　省人民醫院前院長判囚11年半

四川省人民醫院前黨委書記、院長李元峰犯受賄罪、貪污罪一案，周日（26日）在自貢市中級人民法院一審公開開庭審理，並當庭宣判決定執行11年半有期徒刑，罰款120萬元（人民幣，下同，約145.2萬港元），李元峰當庭表示不上訴。

法院查明，李元峰在2003年至2020年期間，利用擔任四川省人民醫院黨委副書記、副院長，黨委書記、院長職務上的便利和職權地位形成的便利條件，為相關企業和個人向醫院及輔導醫院銷售醫療設備、藥品耗材等方面提供幫助，收受王某等9人所送財物，折合共計約2,118.9萬元（約2,563.8萬港元）。

此外，四川省人民醫院監審處在2006年12月，發現該院護理部結餘帳外資金150.95萬元（約182.6萬港元），時任醫院黨委副書記、副院長的李元峰與其他3人商議後，決定4人分別保管該筆資金。惟他在退休後，將其保管的28萬元（約33.8萬港元）予以侵吞。

資料顯示，現年69歲的李元峰在1972年3月加入中國共產黨，長期在四川省人民醫院工作，歷任醫務處處長，副院長，院黨委副書記、常務副院長，至2007年4月出任醫院黨委書記、院長，此後還擔任省政協常委、省政協文體醫衞委員會副主任、省科協副主席等社會職務，於2016年3月退休，直至去年12月30日受查，今年9月被開除黨籍。

省委政法委表示，本案是四川法院近期受理的醫療衞生系統職務犯罪典型案例，為貫徹落實全面從嚴治黨要求，充分發揮重點領域職務犯罪案件庭審警示教育作用。