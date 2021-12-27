深圳生態環境保護十四五規劃　訂19項綠色指標

深圳市人民政府近日印發《深圳市生態環境保護「十四五」規劃》，內容涵蓋綠色低碳發展、環境質量改善、環境風險防控、生態保護修復4大方面共19項指標，設置了「聲環境功能區夜間達標率」、「河湖生態岸線比例」等特色指標。

該五年規劃圍繞2025年深圳生態環境質量達到國際先進水平總目標，按照科學可達、適度加嚴的原則，構建指標體系。在綠色低碳發展方面，以碳達峰、碳中和引領綠色發展，努力在碳達峰、碳中和方面走在全國前列，指標繼續保持國內領先水平。到2025年，萬元GDP水耗降至6立方米以下。

在大氣質量方面，目標到2025年PM2.5年均濃度不高於每立方米18微克，環境空氣質量優良天數比例達到97.5%以上；地表水達到或好於Ⅲ類水體比例不低於80%，全市達到或好於Ⅲ類優良水體河長佔比力爭達到80%；近岸海域水質優良面積比例達到52%以上，東部海域和紅海灣海水水質優良比例達到100%。

在環境風險防控方面，環境風險有效管控，土壤安全利用水平鞏固提升，危險廢物和醫療廢物安全處置，環境健康管理水平大幅提升。到2025年，受污染耕地安全利用率和污染地塊安全利用率均達到97%以上，工業危險廢物利用處置率穩定在100%。

在生態保護修復方面，生態安全屏障更加穩固，區域性生態系統結構改善和功能持續提升。到2025年，生態保護紅線面積不降低，森林覆蓋率不低於37%，自然岸線保有率不低於40%，河湖生態岸線比例提升至65%。