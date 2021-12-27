內地單日再多200宗確診　西安出現點狀爆發

繼周日（26日）新冠肺炎確診人數創下今年單日新高後，內地周一（27日）再新增200宗確診個案，其中162為本地個案。針對陝西西安近日確診人數暴增，有專家解釋原因主要是加強核酸檢測力度，同時疫情出現點狀爆發有關。

陝西省有152宗本土確診，其中150宗來自西安，咸陽和渭南各一宗。新增本地152宗，西安報告150宗，各1宗。同日新增27宗無症狀感染病例，其餘本土確診分別為廣西7宗，均在防城港市；浙江紹興、廣東東莞、四川成都各1宗。至今內地累計101,277人確診，現有病例2,158宗，累計4,636人病亡。

西安市疫情防控指揮部決定，自周一中午12時起啟動新一輪核酸篩查，而為確保篩查結果精準，由同日凌晨零時起強化全市疫情防控措施，最大限度減少人員流動。其中，所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不得出戶或聚集；各大專院校在校學生如無特殊需要，一律不出宿舍；各醫療機人員非必要不交叉、不流動；所有超市、便利店、農貿市場、醫療機構、物流寄遞場所嚴格執行掃碼、限流、消殺措施，所有工作人員一律佩戴N95口罩和醫用手套。

陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義表示，當地近期病例突增，是由於加大核酸檢測的力度、覆蓋和頻率，從而發現更多病例。另一原因是出現了一些點狀爆發，如光電谷、京東物流園短時間出現了不少病例。他強調公眾沒必要為病例短期快速上升過於擔心，又指有關部門對點狀爆發快速採取了控制措施，隨着封控措施的落實，疫情將趨於平緩。