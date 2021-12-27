直升機低飛貼近民居　噪音擾民存安全隱患

深圳市龍崗區萬科四季花城近日有多位居民向內媒記者反映，該屋苑自上周三（22日）起，上空頻繁出現直升機低空飛行情況，引起社會關注。有關街道辦事處上周六（25日）回應，有關事件已移交市交通運輸管理局進一步處理；至於涉事直升機所屬公司的相關負責人則表示，公司目前正在調整，拒絕回應有關情況。

多名萬科四季花城的居民反映，屋苑內的樓層大多都只得5至6層樓高，惟涉事直升機的飛行高度低，且非常貼近樓層頂部，期間產生的轟鳴聲清晰可聞。據現場相片可見，一架白色直升機在低空飛越居民所住的樓宇上空，高度甚至幾乎與屋苑內的鐘樓高度持平。

住戶區女士表示，屋苑居住人口較密集，並且設有小學和幼稚園，直升機低空飛行極度危險。她在上周三單日內，就至少見到該直升機飛行20、30次，當日向涉事直升機公司「眾享國際飛行俱樂部」的負責人反映，對方聲稱是「試飛」，且並不知道該區域不能飛行。不過，在她反映過後，居民仍在之後的幾天多次見到有直升機飛過。

區女士續指，她已經將此事反饋給物業管理處，並向街道辦等相關部門投訴。相關工作人員回應表示，物業工作人員事後已前往直升機所屬單位溝通，指飛行噪音已影響居民生活，並存在安全隱患，惟當時眾享國際工作人員回答稱「有批文」。有關街道辦事處則表示，該處近日已收到相關投訴，亦已於上周五（24日）對涉事公司叫停飛行批准，目前此事已經移交市交通運輸管理局進一步處理。