西安新一輪檢測 暫停每戶隔日派人外出購物

陝西省西安市近日成為新冠肺炎重災區，周一（27日）中午12時起全市展開新一輪核酸檢測，期間暫停每戶隔日派一人外出購物政策，直至所有居民取得沒有染疫的檢測報告後，才可出門。西安市疾病預防控制中心副主任陳志軍稱，要求居民足不出戶，是因為目前人群中還有不少無症狀感染者還沒有篩查出來，市民出去以後有可能染疫。

西安市疫情防控指揮部宣布，所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不出戶，不聚集。防範區居民完成採樣及顯示沒有染疫後，繼續執行原有採購規定，各小區彈性發放出門憑證。從事疫情防控及民生保障行業特殊人員和參加研究生考試考生，繼續執行原有管控措施。

各大專院校在校學生如無特殊需要，一律不出宿舍。各醫療機構加強管理，人員非必要不交叉、不流動。所有超市、便利店、農貿市場、醫療機構、物流寄遞場所嚴格執行掃碼、限流、消毒措施，所有工作人員一律佩戴N95口罩和醫用手套。核酸採樣點採樣位及等候位保持兩米妁上距離，排隊人士保持一米以上距離。

在西安市雁塔區一家科技公司任職的魏女士表示，從微信群組收到通知，指所有人一律不允許進入公司，但公司沒有說明原因，她猜測可能是防控進一步升級。有網民指早上打算出門買菜時，小區門口執勤的保安拒絕放行。

未央區有小區管理人員收到社區通知，所有小區管控升級，取消原來「2天1出」物資採購政策。由早上6時半起，所有人一律不允許離開小區，除必須上班且持工作證明人員除外。