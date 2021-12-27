國企前員工含冤30年　不滿只獲賠償7100人民幣

吉林男子徐宏偉30多年前被控貪污，一審判有罪，二審發回重審。直到今年10月，檢察機關以「不應當認為是犯罪」為由，決定撤銷案件。徐男其後向檢察機關申請國家賠償，吉林省洮南市檢察院上周五（24日）決定就違法扣押賠償徐男約7,100元（人民幣，下同，約8,800港元）。徐男對賠償表示不滿，正考慮提出覆議，並準備繼續向洮南市人民法院申請國家賠償。

徐宏偉曾是洮南市輕化局物資供應站出納員，1988年他所任職單位的保險箱被盜，損失現金和國庫券。1990年3月，徐男的同事莊乾波使用國庫券兌換人民幣時被捕，他供稱國庫券是徐男所偷。同年11月，洮南市人民法院分別判徐、莊二人8年和6年有期徒刑。徐男不服裁決，上訴至吉林省白城地區中院，該院認為該案事實不清、證據不足，將案件發回洮南法院重審。

1992年，洮南市檢察院准徐男以3,000元（約3,700港元）保釋，並於今年10月將案件撤銷。同月徐男以錯誤羈押期間被限制人身自由，要求該檢察院賠償近90萬元（約111萬港元）。他又要求該檢察院協助其復職，另支付其因羈押而未被支付的工資及各項福利待遇共127萬多元（約157萬港元）。

據洮南市檢察院於上周五作出的《刑事賠償決定書》顯示，根據《國家賠償法》規定，侵犯徐男人身自由權的賠償義務機關為洮南市法院。該檢察院同意退還徐男保金，以及調查案件時扣押的存款及現金，另支付利息。

徐男周日（26日）告訴內媒，當年所交的保釋金，以及被扣押的存款、現金共計4,500元（約5,600港元），在30年前是筆巨款，如果僅按照相關規定計算賠償金額，明顯對自己不利，應當考慮通貨膨脹等因素計算賠償金額。