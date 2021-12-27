美衞星兩度飛近華太空站　中方提交聯合國照會

中美的太空競賽日益熾熱，聯合國和平利用外層空間委員會近日公布，中國常駐維也納聯合國代表團於本月初向聯合國秘書長提交照會，指控美國太空探索科技公司（SpaceX）發射的星鏈通訊衞星今年先後兩次接近中國太空站，威脅站內太空人安全，導致中國太空站兩度實施緊急避碰。

內媒周一（27日）報道，中方於本月3日提交普通照會，按《關於各國探索和利用包括月球和其他天體在內外層空間活動的原則條約》（簡稱《外空條約》）第5條規定，向聯合國通報威脅中國太空站內太空人生命健康的事件。照會提到，中國載人航天工程今年執行5次發射任務，把中國太空站天和核心艙、貨運飛船天舟2號及天舟3號、載人飛船神舟12號和神舟13號發射入軌，在高度390公里附近的近圓軌道穩定飛行。

期間，SpaceX的星鏈衞星先後兩次接近中國太空站。第一枚涉事衞星星鏈-1095於5月16日至6月24日持續降軌機動至平均軌道高度382公里後，原保持上述運行高度，但於7月1日近距離接近中國太空站。星鏈-2305衞星則於10月21日近距離接近中國太空站，衞星處於連續軌道機動狀態，機動策略未知，且無法評估軌道誤差，存在與空間站碰撞的風險。

出於安全考慮，中國太空站組合體兩度主動採取針對屬預防性質的碰撞規避控制，防止與星鏈衞星碰撞。中方請聯合國秘書長通知《外空條約》締約國上述情況，提醒各國的外層空間活動要承擔國際責任，應保證本國活動符合條約規定。