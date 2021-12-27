尼加拉瓜對台斷交　沒收台方資產轉贈北京

尼加拉瓜早前宣布與台灣斷交，改與中國大陸建交。尼加拉瓜《新聞報》周日（26日）報道，總統奧爾特加下令沒收台灣贈予天主教會的資產，轉贈予北京，並威脅囚禁聲稱擁有台灣相關資產的人士。台灣的外交部周一（27日）指事件無法接受，並強烈抗議，籲國際社會譴責。

報道指，台灣外交人員撤離尼加拉瓜前，把大使館建築物贈予天主教馬納瓜總教區，但數小時後奧爾特加下令轉贈予北京。報道引述政府聲明指，尼加拉瓜於本月9日承認中國為主權國家，台灣是中國領土不可分割一部分，代表中華人民共和國擁有對這些不動產、動產及設備絕對所有權及控制權。聲明強調，根據法律規範，這些資產沒有所謂交易、轉讓或捐贈。聲明亦警告，堅持聲稱擁有這些資產的人士，將面臨司法訴訟。

馬納瓜總教區總主教阿維萊斯（Carlos Aviles）受訪證實，台灣外交人員離開前把大使館內所有東西搬走，但把建築物交予總教區，他感謝台灣的捐贈。報道又指，台灣亦將貨物及車輛贈予天主教會，但阿維萊斯沒有證實。