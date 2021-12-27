內地今年搗毀逾千個涉黑惡犯罪組織　拘捕超過1.4萬人

全國常態化掃黑除惡鬥爭新聞發布會周一（27日）在北京舉行，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在會上介紹，有關部門今年以來查處共9,931宗涉黑惡腐敗及保護傘問題，另搗毀共1,182個涉黑組織及涉惡犯罪集團，拘捕超過1.4萬名疑犯，其中有5,360人被判刑。

陳一新指出，全國掃黑辦針對一些涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題隱藏蟄伏較深的情況，進行深挖徹查並與政法隊伍教育整頓，爭取做到在專項鬥爭期間「有黑無傘」。當局已在今年對9,569人進行查處並給予黨紀政務處分，其中有1,037人移送至司法機關。

在掃黑除惡方面，陳一新指今年收到較多群眾舉報，且部分舉報線索沒有查深查透。當局在逾8,000條線索中選取120條情況複雜、多次舉報，特別是涉及行業領域突出問題的重點線索，由全國掃黑辦組織直接核查，為依法精準打擊提供靶向指引，保持對黑惡犯罪露頭就打的高壓態勢。

針對仍有部分涉黑涉惡逃犯未到案，陳一新強調，全國掃黑辦把追捕「漏網之魚」列為「十件實事」的首要任務。當局截至周日（26日），680名目標逃犯中已拘捕610人，抓獲率達89.7%，其中境內逃犯569名，已拘捕567人，抓獲率達99.6%。