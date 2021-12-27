女書記威脅上訪者錄音曝光　官方稱已停職

內地一名女官員威脅上訪者的錄音近日在網上熱傳，該名女官員在錄音中表示，「有一百種方法去刑事他兒子」。據內媒周一（27日）報道，該女官員是山東省平度市雲山鎮黨委書記王麗。平度市官方周日（26日）通報，已將王麗停職，並責令其向當事人道歉。惟涉事上訪者周一稱，事件至今未解決。

據受威脅的市民謝某表示，他曾多次反映其妻子所在的山東青島某公司涉嫌偷稅漏稅問題，始終未獲當地稅務部門回覆。根謝某發給內媒的材料顯示，自2019年來，他至少被平度市公安局行政處罰了3次，每次行政拘留15天，原因均指他越級上訪，給相關涉事部門造成不良影響，造成尋釁滋事的違法行為。今年10月26日，其妻子又到上級信訪部門反映情況，結果平度市公安局再以涉嫌尋釁滋事為由，對謝某夫婦實行監視居住30多天。

近日網傳一名女官員聲稱，「這一家人都不怕死的話，那你就豁，他們能豁上我也能豁上」。錄音曝光後引發公眾熱議，其後證實錄音中女官員是王麗。周日晚，山東平度市通過官方平台通報，近日網民反映該市雲山鎮黨委書記王麗在做群眾工作時，方法簡單、言語失當、作風粗暴，造成不良影響。目前已對王麗作出停職調查處理，責令其向當事人賠禮道歉。該市市委亦已成立調查組，對事件進行調查和處置。

內媒周一致電謝某時，對方表示，截至目前，他及其家人沒有接到王麗任何形式的道歉，而他信訪反映的某單位涉嫌偷稅漏稅問題，至今也沒有解決。內地官媒同日就事件發表評論稱，涉女官員如黑道般威脅上訪群眾，敗壞政府公信力，如此「官氣」絕不容許。