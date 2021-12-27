西安疫情嚴峻　遼寧省重症專家支援

陝西省西安市連續兩日新增逾150宗新冠肺炎確診個案，全省累計有651宗本土個案。國務院應對新冠疫情防聯防聯控醫療救治於周日（26日），緊急調派遼寧省重症醫療救治、院內感染防控領域的5位專家，從瀋陽市趕赴西安市，指導疫情防控及醫療救治等工作。

所有專家均來自中國醫科大學附屬第一醫院，分別是遼寧省新冠肺炎重症專家組組長、中國醫大一院重症醫學科主任馬曉春；中國醫大一院院內感染管理辦公室主任、感染科副主任張靜萍；中國醫大一院重症醫學科副主任李旭、護士長倪冬姝及醫師張健，他們在救治重症患者及預防院內感染，有著豐富經驗。

陝西省疾控中心已經完成其中137宗本土個案的全基因測序，證實與本月4日巴基斯坦入境航班的境外輸入個案高度同源。省衞健委黨組成員、副主任馬光輝表示，全省本土個案中有340名男性及310名女性，年齡介乎6個月至90歲。他指目前本土疫情仍處於膠着期，不排除出現點狀爆發。

中國工程院院士張伯禮表示，預計明年1月中旬西安疫情能夠阻斷傳播，可能在同月下旬完全控制。他指西安現時要嚴防死守，並積極篩查，盡快阻斷傳播。