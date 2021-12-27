最高檢發現逾3萬個監獄問題　138人涉職務犯罪受查

最高人民檢察院周一（27日）在北京舉行新聞發布會，會上交代了自2018年5月創設巡迴檢察制度的最新情況。當局至今年10月共發現了30,253個監獄問題，其中有26,653個已監督糾正，另發現682個職務犯罪案件線索，共138人因涉及職務犯罪而被立案查辦。

最高檢副檢察長楊春雷表示，在檢方針對監獄和看守所開展巡迴檢察發現的問題中，發現部分監獄違規違法辦理「減假暫」，即對在囚的服刑犯人實行減刑、假釋、暫予監外執行，且案件問題比較突出，影響刑罰公平公正的執行。另有個別監獄、看守所監舍存在違禁品、「牢頭獄霸」的現象，影響監管秩序和安全穩定。

楊春雷續指，最高檢今年4月至10月另在20個省（區、市）開展看守所巡迴檢察試點工作，共發現存在4,230個問題，以及62宗涉及職務犯罪和違法違紀的線索。其中，部分看守所實時羈押量接近設計羈押量的兩倍，惟個別執法人員不依法履職盡責，嚴重侵害被監管人合法權益。

楊春雷表示，最高檢下一步將根據工作需要，適時組織跨省交叉巡迴檢察。另由明年1月起，看守所巡迴檢察工作將在全國範圍全面推開。他強調把巡迴檢察與「減假暫」法律監督、在押人員合法權益保障監督、相關職務犯罪案件偵查有機結合，切實監督糾正違法問題。