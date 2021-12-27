內地打擊非法出入境 707名「蛇頭」及運送者被嚴懲

內地為了加強防堵新冠疫情輸入，加強打擊邊境偷渡。廣西高級人民法院周一（27日）召開新聞發布會，黨組成員陳敏介紹，由今年1月至周日（26日），法院已受理921宗妨害國（邊）境管理及涉疫情防控違法犯罪案件，依法追究2,140人的刑事責任，嚴懲707名「蛇頭」和運送者。

陳敏表示，目前疫情正在全球持續蔓延，多國出現病毒突變株。廣西與越南接壤，邊境線長、村屯分散、便道多，疫情防控「外防輸入」任務艱巨。特別是近期發生的非法入境系列案件，部分偷渡人員經核酸檢測後證實確診，給疫情防控帶來嚴峻考驗。

其中，今年10月1日以來，廣西受理有關案件多達368宗，佔全年總數的39.96%；審結786案，同比增長168.07%。其中22宗涉疫情防控違法犯罪案件，罪名涉及妨害傳染病防治罪、妨害國境衞生檢疫罪等。

陳敏表示，為確保上述案件快審快結，依法嚴懲犯罪行為，廣西法院成立專業審判團隊，另聯合廣西人民檢察院、邊檢總站召開執法司法務實研討聯席會，提升打擊妨害國（邊）境管理違法犯罪效能。下一步，廣西法院將進一步壓緊壓實責任，堅決打好疫情防控阻擊戰，守好南方邊境大門。