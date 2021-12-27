警員餐廳遇盜竊案逃犯　請對方飲酒乘機拘捕

重慶沙坪壩區幾名警員，近日下班後在某餐廳食晚飯，未料發現鄰桌一名顧客正是在逃的電單車盜竊案疑犯。警員們經商議後，派人冒充疑犯的遠親舅父邀請他同枱飲酒。當對方受騙、坐下並喝了第一杯酒後，警員才公開他們的真實身份。

辦案民警王亞周一（27日）向內媒記者憶述，當天他與4名同事穿便裝吃晚飯，在吃飯的過程中看了一遍周圍的環境，結果無意發現鄰桌的男子與早前追查的盜竊犯譚某十分相似，在跟手機上留下的圖像比對，他們確認譚某的真身後，便開始策劃行動。

考慮到當時店內還有其他客人，王亞和同事們便分工站在不同位置。有人站到廚房門口避免譚某衝進廚房拿菜刀行兇；有人堵住大門避免他逃跑。王亞和經驗豐富的民警則實施最關鍵的盤問，冒充對方的遠房老舅，用右手摟住其肩膀，親熱地讓譚某坐下喝一杯。

為了避免譚某心情平復後拒不交代案情細節，民警們當時就在餐廳進行突擊審問，譚某得知同桌人的身份後，心理防線瞬間崩潰，結果心有餘悸的一一交代作案細節，還供出同夥何某。目前，譚某和何某都已經落網，被盜電單車也順利找回，該案正在進一步偵辦之中。