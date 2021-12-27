隔離酒店人員無醫護背景　專家憂易暴露感染

陝西省西安市此輪新冠肺炎疫情備受關注，首宗病例是境外人員隔離酒店工作專班成員。內地傳媒報道，不少隔離酒店位於鬧市，附近有學校，部分工作人員無醫護背景，專家指要重點關注非醫護人員的感染防控。

報道指，西安市未央區一間隔離酒店與幼兒園是一牆之隔，不遠處有一間小學，令有關學校的家長十分着急，希望當局考慮周邊環境，撤銷該間隔離酒店，重新尋找合適的地方。西安市此輪疫情首名患者工作的隔離酒店在灞橋區，附近設有一間中學及幼兒園。廣東省廣州市白雲區與越秀區曾經出現類似個案。

此外，不少酒店接到通知改為隔離用途後，即日臨時改建及設置隔離點，同日晚上就有人員入住隔離。這導致無醫護背景的酒店工作人員只有2小時至3小時接受防感染培訓，內容包括穿脫防護服、消毒殺毒路線、垃圾處理，但缺乏長期培訓及練習容易造成暴露感染，很多時在找到防疫漏洞後再及時糾正錯誤。

四川大學華西醫院院感部專家喬甫直言隔離酒店有防控難點，包括大多是應急改造，難以滿足防疫要求，容易交叉感染；其次是工作人員構成較複雜，很難短時間內嚴格達到防疫要求，加上工作量較大，可能在按照防疫要求實施人員及物品分類管理存在漏洞；最後是外圍封控區設置與污水污物處理不夠嚴格。