台男酒駕撞死人惹民憤　網民斥市府無作為

台灣高雄市一名38歲黃姓男子，周日（26日）晚因酒駕撞飛正在過馬路的一家四口，其中37歲范姓女子傷重不治，遺下兩名女兒及丈夫，一家人瞬間天人永隔。事件引發社會震怒，有網民周一（27日）爆料，市長陳其邁的座駕上月亦曾被酒駕司機擦撞，批評市府封鎖消息，同時沒有遏止酒駕歪風。

左營區警方周一證實，在上月24日晚上9時許，陳其邁在行程結束下車返回住處，隨後座駕即遭張姓男子所駕駛的白色私家車擦撞。經警方現場檢測，張男酒精濃度超過0.59毫克，判定為酒駕，並依公共危險罪移送偵辦。

爆料網民指出，高雄作為工業城市在積極轉型的同時，安全問題仍處於基本功，他更批評市府在事後封鎖消息後且沒有任何作為，直至周日的酒駕撞死人的事件發生後，才對外表示要修法及加強交通執法，「這20幾天到底在做甚麼？請高雄的民眾自求多福吧」。

此外，警方發現黃男在今次犯案前已有兩次酒駕紀錄。網民得知事件後更為憤怒，不但在網上「起底」對黃男公審，更有網民湧入台灣的蔡英文總統Facebook留言，「酒駕辦公投啊」、「請正視酒駕殺人的問題好嗎」、「酒駕已經害多少家庭破碎了」、「親愛的總統，你可以為了公投一天發四篇文，我在等你甚麼時候震怒」。