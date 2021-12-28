內媒曝光胎兒性別鑑定產業鏈　醫護及物流公司涉案

內地傳媒近日接獲市民爆料，稱福建省廈門市有團夥從事非法的「胎兒性別鑑定」，其中有醫務業者涉案，形成嚴密的地下產業鏈。內媒記者展開數月跟蹤及臥底調查，發現涉事組織會安排孕婦在事先準備好的汽車內抽血，再將血液樣本交給某物流公司的貨車司機，由後者送至境外化驗所進行鑑定，「客人」最終會獲取報告得知胎兒性別。不過，泉州市有夫婦反映，他們獲取報告得知懷女嬰後決定人工流產，最終卻發現死嬰是男性。

相關傳媒在周日（26日）報道，記者根據爆料人提供的線索，前往廈門湖里區穆厝南路埋伏，發現有兩輛汽車時常停留，且車上司機多次結伴的男女交接，女方會獨自上車逗留數分鐘，下車時則用棉花按壓手部，疑似剛抽完血。記者事後成功聯繫涉事車輛的司機並從其口中得知相關消息，同時在其車內發現使用過的醫療廢棄物，以及未開封的一次性針頭和血液管空瓶。該司機則坦言，車輛既是他謀生工具，亦是他的移動孕婦抽血室，為需要有關服務的孕婦抽血。

該名司機又指，由於車內交易隱蔽性高，每次交易僅需幾分鐘，官方亦難收監管。而其團隊經多年運作，規模龐大，客人多達數萬人。由於非醫學需要的胎兒性別鑑定在內地明令禁止，記者在對涉案團夥調查過程中，發現市內某婦產醫院的醫務人員，以及部分診所亦參與其中。一名微信名為「小賴醫生4」的帳戶，為招攬生意在朋友圈發布廣告，甚至公開其工作環境，聲稱在廈門的正規醫院內上班。記者循線索到該醫院，果真在院內發現一名賴姓檢驗師，與其溝通後可獲安排「抽血驗子」服務。

此外，記者事後嘗試在微信與該些不法人員聯絡，對方表示可選擇親身在廈門、或前往廣東深圳或香港抽血，另亦可在外地進行「寄血驗子」，並提供寄件時如何隱匿血樣、躲避檢查等教學短片。對方更表示，血樣之後會寄送深圳，再通關至境外化驗所進行鑑定，「客人」最終會獲取一份血液中是否含有Y染色體的報告，從而得知胎兒性別。而記者在埋伏期間發現，相關團夥成員在每天下午4時，會拿着已包裝好的血樣與福廣快運物流公司的貨車司機們交接，由他們層層轉運至深圳。

不過，內媒報道最後提到，一對曾經光顧該非法團夥的泉洲夫婦，在鑑定結果得知懷上的胎兒是女嬰，妻子因而與丈夫商量，並要求進行人工流產。未料，他們在手術過後從死嬰身上發現男性器官，頓時感到後悔，更質疑該鑑定機構的專業程度，但未知從何求助。目前傳媒在報道公開後，亦表示已整理好證據，將反映給當地公安及衞生部門。