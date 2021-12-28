男子夥女友殺親生子女　前妻盼法庭判死刑

重慶市一對年幼姊弟於去年從15樓家中墮下身亡，經查發現是姊弟生父張男與葉姓女友策劃的謀殺案。兩姊弟的生母陳女近日收到法院傳票，案件將於周二（28日）上午10時在重慶市第五中級人民法院再次開庭審理，據了解，此次開庭一審將宣判。陳女表示希望法院以故意殺人罪判處前夫及其情人死刑，且立即執行。

據陳女提供的重慶市人民檢察院第五分院起訴書顯示，2019年4月，張男向陳女提出離婚並追求葉女，同年兩人正式交往。翌年2月，張男與陳女協議離婚，雙方約定女兒由陳女撫養，兒子在6歲前歸張男撫養，後歸陳美霖撫養，且張男需向陳女支付80萬元人民幣（約100萬港元）作為補償。葉女其後多次向張男表示自己及父母不能接受他有小孩。

去年2月，張男和葉女通過面談、微信聊天等方式合謀殺害兩小孩的辦法，並商定採用意外墮樓的方式。同年6月，葉女多次催促張男作案。去年11月1日，張波主動聯絡陳女接女兒到家中留宿，但張母當日在家，張男於是先離開，待翌日趁其母外出之際，將在睡房玩耍的姊弟從窗戶拋到樓下。同月10日張葉二人被公安拘捕，後移送起訴。

今年7月26日，重慶市第五中級人民法院一審開庭，審理張男、葉女故意殺人以及附帶民事訴訟原告人陳女要求賠償一案。在最後陳述階段，陳女當庭表示撤回附帶民事訴訟，要求嚴懲2名被告。