學生翻牆離校遊玩後確診　景洪市實施交通管控

雲南昆明市代管的縣級市安寧市，在周一（27日）發現新增一宗新冠肺炎確診病例，患者是昆明冶金高等專科學校的學生，曾擅自翻牆離校，乘高鐵前往西雙版納州景洪市遊玩。景洪市周日凌晨零時起展開全民檢測，並對出入該市城區的通道實施交通管控。

內地傳媒記者周一從官方渠道獲悉，涉事學生屬於自願留校學生，他本月16日私自前往景洪市等地遊玩，上周二（21日）返回昆明後前往安寧市內其親屬住處，當晚翻牆回校。該學生上周五（24日）感到身體不適，在校內的診所就診後仍參與群體聚集性活動，並再次翻牆擅自離開學校，前往安寧市中醫醫院進行核酸檢測，兩日後證實為確診病例。

事後，景洪市立即啟動疫情應急防控措施，決定在景洪市城區對全體居民，包括本地常住人口、流動人員、外籍人員等展開全員核酸檢測。另自周一起實施交通管控，城區內人員非必要不外出，確需離開者，必須前往離市核酸檢測採樣點進行鼻拭子、咽拭子「雙採雙檢」，抵達目的地後及時向社區報到並於24小時內開展一次核酸檢測。

另外，安寧市在發現疫情後亦啟動相關應急管理措施，截至周日（26日）傍晚6時，已對相關區域內的19,955人進行核酸檢測篩查；另排查出280名密切接觸者，均已落實集中管控。不過，對於昆明冶金高等專科學校確診人員的感染來源、途徑等，當地官方目前尚未對外披露。