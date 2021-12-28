江歌案周五宣判　死者母求償203萬人民幣

山東女留學生江歌5年前在日本遭閨密劉鑫的前男友所殺，事後江母質疑劉女當時躲在房間未施援，遂以生命權糾權對後者民事起訴，案件今年4月在青島市城陽區人民法院開庭。據江母的代理律師表示，該案將於周五（31日）開庭宣判。

回顧案件，2016年11月3日凌晨，江歌在日本東京住所門外被閨密劉鑫的前男友陳世峰殺害，死時年僅24歲。有人質疑兇案發生時，劉在住所內未對江施以援手。2017年12月20日，日本東京地方裁判所當庭宣判，陳世峰犯故意殺人罪和恐嚇罪，被判處有期徒刑20年。

2018年10月15日，江歌的母親江秋蓮透過微博表示，啟動對劉鑫（已改名劉暖曦）的法律訴訟。2020年3月29日，青島城陽區法院發公告稱，該院受理原告江秋蓮訴劉鑫生命權糾紛一案。去年6月5日，該案召開第一次庭前會議，劉鑫一方無人出席。同年11月20日，該案召開第二次庭前會議，江秋蓮一方共舉證10組51項證據，提出索賠金額為203萬多元人民幣（約251萬港元）。

今年4月15日，青島市城陽區人民法院開庭審理該案，江秋蓮表示，女兒是替劉鑫擋住她的前男友而被殺害，因此認為劉鑫在女兒遇害案中負有不可推卸的責任。被告劉暖曦一方辯稱，從日本庭審及本案所有提交的証據看，不能証明被告知道陳世峰在案發前有殺人傾向。當日庭審後，宣布案件擇期宣判。