外地考生滯留西安　三餐不繼酒店迫遷

陝西省西安市新冠疫情加劇，當地周一（27日）中午起，市民除前往接受核酸檢測外，一律不准外出。在剛過去的周末，當地舉行了全國碩士研究生招生考試，如今考試雖已結束，外地考生卻面臨如何離開的問題。有考生被告知酒店暫時歇業，無奈拖着行李箱去找下一家；也有考生因超市被搶購一空，吃飯也出現問題。

據早前報道，今年到西安考試的學生約有13.5萬人，來自河南的考生小李便是其中之一。修讀藝術學科的她，與母親提前14天便來到西安備考，周一上午她打電話到火車站，被告知她本人持身份證、准考證和48小時的核酸檢測無感染報告，可以乘火車，其母則需要持酒店附近街道辦開出的「離陝證明」。但當小李和母親前往酒店所屬街道辦時，對方卻要她們等新一輪核酸檢測全部做完。

除擔心無法離開，小李表示在當地解決三餐也有困難，原因是飯店、小吃店、便利店基本上不營業，叫外賣也很難。周一上午小李和母親去了酒店附近一家超市，發現杯麵都賣光，她們惟有買了點餅和饅頭。

四川籍考生趙川斌（化名）同樣在考試前14天到達西安，借住在朋友家，後來擔心小區封控，於是提前搬到考場附近的酒店。酒店工作人員周一表示，由於客人少加上防疫要求，酒店要暫時歇業。他打了附近幾家酒店的電話均無人接聽，入住較遠酒店，又不知道公共交通是否正常。他表示，在西安吃飯花費大，加上人生路不熟，還是希望能盡快回家。