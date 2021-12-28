內地昨增209宗確診　刷新今年單日新高

內地周二（28日）通報前一日新增209宗新冠肺炎確診病例，再創今年單日確診新高。在這輪疫情最嚴重的陝西省西安市，單日再多175宗本地確診。據該市衞健委副主任張波周一（27日）表示，當地現有確診病例平均年齡37.6歲，年紀最小僅6個月大。

前一日新增182宗本地確診，其中陝西180宗，除西安外，咸陽市有3宗，延安市2宗；其他地區浙江紹興和雲南昆明各報告1宗。新增境外輸入確診病例有27宗，分別為上海8宗，廣西6宗，福建、山東、廣東、雲南和陝西各2宗，天津、浙江、重慶各1宗。同日新增21宗無症狀感染病例，其中境外輸入18宗，雲南和貴州分別報告2宗和1宗本地個案。至今內地累計101,486人確診，現有病例2,275宗，累計4,636人病亡。

周一於西安召開的新冠疫情防控工作新聞發布會上，張波表示，截至當日凌晨零時，該市累計635人確診，目前全部在市胸科醫院治療。當地目前已從市內其他4間醫院增派264名醫護人員進駐市胸科醫院，另該市第四醫院航天院區已完成新冠肺炎定點救治醫院啟用準備，並於當下午4時25分開始收治患者。