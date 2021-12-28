兇案死者家屬遭網絡暴力　起訴公安人員獲受理

江西省男子曾春亮去年殺死3名鄰居，上周四（23日）伏法。該案的受害者家屬康帥紅、康樂瑩姊妹周一（27日）因網絡侵權責任糾紛，對撫州市公安局新聞發言人辛平等3人提出訴訟，案件已獲深圳市龍崗區人民法院受理。康樂瑩就曾春亮接連犯下命案的問題，要求調查「當地警方是否存在瀆職」。

康樂瑩認為，父母被殺是在曾春亮入屋傷人並報警後發生，因此要求徹查，惟有網民質疑此舉是「帶血的流量」、「為了錢」，又暗指康父母遇害屬「沒有無緣無故的恨」，影射其家人被害屬仇殺。康女指父母雙亡已令家人很難過，想不通還遭「冷血地污名化、網暴」。康樂瑩後來發現，網暴者當中竟包括辛平。

辛平早前接受訪問時，否認微博帳號「攝影師老卡」是他本人。但康樂瑩周一表示，因微博黃V認證需當事人拿身份證核實、確認，這次她們便得到司法機關的幫助，確認辛平就是「攝影師老卡」。她強調，如果沒有證據，起訴不可能獲法院受理。這次被起訴的除辛平外，還石忠燕和詹元芳，康樂瑩表示「想知道他們之間的關係」。

撫州市公安局人事處工作人員證實，目前辛平還在撫州市公安局工作，但調到其他崗位，已不在宣傳部門。對辛平被起訴一事，該工作人員則表示不便評論，具體讓記者聯絡辦公室，但撫州市公安局辦公室卻一直無人接聽電話。