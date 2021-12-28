陸智庫：美偵察機屢抵近南海　今年約1200架次

北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台周一（27日）刊文，指出今年有約1,200架次美軍大型偵察機抵近南海偵察，更數次進逼至距離中國大陸領海基線20海里處。不過文章認為，各國目前是以展現軍力為主，尚未到達劍拔弩張的形勢。

文章作者為SCSPI主任胡波，他指出今年南海域內域外國家的軍事活動顯著增強，美軍航母打擊群和兩棲戒備群頻繁進入南海，總數達13次，較去年至少多一倍；全年至少有11艘攻擊型核潛艇先後出現在南海及其周邊海域。其他域外國家也紛紛加強了在南海的活動，英國、法國和印度都派遣了大型海上編隊赴西太平洋活動，日本和澳洲則一直試圖維繫在南海的軍事常態化，日本甚至倣效美國，派軍艦闖入南沙中國駐守島礁的12海里內。

胡波提到，台海與南海形勢密不可分，隨着美國和台灣當局不斷炒作和刺激台海局勢，南海北部的軍事安全風險在急劇升高。西太平洋美軍存在嚴重的過度部署和過度疲勞等問題，更加大了陸美兩軍發生摩擦與衝突的風險。他認為，對大陸而言的當務之急，不是如何積極進取，而是如何懾止或應對其他方的誤判和過激行動，以守住爭議現狀。

另外，前海峽兩岸關係協會副會長、全國台灣研究會副會長王在希周二（28日）接受大陸官媒專訪時指出，美國政府當下所謂支持的「一個中國政策」，與陸方的「一個中國原則」已非同一回事。陸方對台方針非常明確，即以最大誠意和努力去爭取和平統一的前景。王在希預計，明年的台海局勢依然會處於嚴峻複雜和跌宕起伏的緊張狀態，但大局可控，解決台灣問題的主導權在大陸一方。