台空手道代表隊增1人確診　7人證實染Omicron

台灣22人空手道代表隊早前赴哈薩克參加亞洲錦標賽，返台後確診新冠肺炎。台灣流行疫情指揮中心周二（28日）公布，代表隊再有1人確診，令全團確診總數增至13人。代表隊7名確診者基因排序顯示感染新變種病毒株Omicron；連同當日新增的另外7宗Omicron輸入病例，台灣累計Omicron確診數已增至48宗。

指揮中心說明，台灣周二新增19宗新冠肺炎境外輸入病例，無新增本土確診及死亡個案。新增境外輸入個案為9男10女，年齡介乎未滿10歲至80多歲，分別自美國、瑞士、老撾、越南、柬埔寨、加拿大、哈薩克、香港、中國大陸及土耳其入境。其中至少16人為突破性感染。

輸入病例當中，到過香港的患者是一名60多歲女子、持台灣戶籍，其本月14日入境台灣，於檢疫期滿前檢測確診，曾接種兩劑英國阿利康疫苗。台灣至今累計16,950宗確診，850人死亡。

對於香港和台灣的空手道代表隊成員均感染Omicron，指揮中心發言人莊人祥推測，由於各地代表隊前往哈薩克訓練的11月上旬正值Omicron開始傳播，他們可能在近身訓練、交流中互相傳染。莊人祥強調，他們實際的感染方式未有定論。