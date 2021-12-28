彰化交升都計劃　內政部按地制法處理

台灣彰化縣爭取升格為第七都，縣長王惠美周一（27日）表示向內政部提交升格計劃書，又稱「若第七都沒升彰化、升別人，那就太說不過去了」。內政部翌日證實收到彰化縣提出改制直轄市計劃公文，將根據《地方制度法》處理。

內政部指根據《地制法》第7條相關規定辦理，即基於土地合理規劃及區劃均衡發展需要，把縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，應該擬訂改制計劃，徵詢相關直轄市政府、縣（市）政府意見後，由內政部報請行政院核定。行政院收到內政部陳報改制計劃，應該6個月內決定。內政部收到行政院核定公文之翌日起30天內，應該發布改制計劃，同時公布改制日期。

王惠美表示，當新竹市市長林智堅提出大新竹合併升格議題後，如同打開潘朵拉的盒子，不少縣市熱烈討論及爭取，又以彰化縣的腳步最快、動作最積極。她提到《地制法》規定縣市升格直轄市門檻，毋須修法，「彰化縣幾乎就已完全符合資格」，但多年來地方完全無人主張，「這次幾乎是搭着新竹升格順風車才有機會順水推舟推動」；又強調謀事在人、成事在天，暗示將水到渠成。

台灣「六都」指直轄市台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，根據《地制法》第4條條文，人口聚居125萬人以上，在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區得設直轄市。彰化縣升格直轄市促進會籌備會指，人口符合直轄市條件，同時連結傳統文化與新創事業，是中部重要都市。