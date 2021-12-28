整治不立案　最高法提出「四個嚴禁」

內地傳媒周二（28日）報道，最高人民法院近日提出整治年底不立案的「四個嚴禁」，分別是嚴禁發號拖延立案、嚴禁限號限制立案、嚴禁以調代立、嚴禁增設門檻，此舉旨在全面實踐「有案必立、有訴必理」的承諾。

報道指，最高人民法院以人民法院立案偏離度預警系統和12368熱線作為重要切入點，展開全國法院整治年底不立案專項行動，取得明顯整治成效。與去年同期相比，今年全國法院11月、12月收案數大幅增長，僅以11月29日至12月17日期間為例，收案數比去年同期增長718,673宗，同比增長為93.8%。

最高法立案庭負責人向內地傳媒表示，絕大多數法院能夠堅決貫徹立案登記制要求，全面消除年底限制立案、拖延立案現象。為鞏固年底不立案整治成效，切實依法保障當事人訴權，針對個別法院依然存在的變相「立案難」問題，最高人民法院提出整治年底不立案「四個嚴禁」。

所謂嚴禁發號拖延立案，即對符合法律規定條件，一律接收訴狀及登記立案，不得發號另約立案；嚴禁限號限制立案指對符合起訴條件，一律依法受理，不得限號立案、不立不裁。嚴禁以調代立是指對調解不成且當事人不同意繼續調解，依法登記並嚴禁久調不立。最後，嚴禁增設門檻指不得在法律規定之外，對起訴材料展開實體審查。