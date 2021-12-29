九價HPV疫苗難求　催生黃牛黨代搶票

內地疫苗普及接種政策滯後，民間爭相預約搶打HPV疫苗（又稱子宮頸癌疫苗），催生黃牛黨代為搶票牟利。部分黃牛黨甚至已設立團隊，額外提供疫苗現貨、走私香港疫苗等服務，每針手續費叫價可達3,000元（人民幣‧下同，約3,673港元）。有黃牛黨透露，自己因此月入數萬元。

內地2018年4月批准首款九價HPV疫苗上市，疫苗為美國藥廠默沙東研發，在內地由智飛生物獨家代理，去年批發量僅506.6萬支，遠遠供不應求。以致該款疫苗的網上預約接種服務開放預約後，往往1秒就搶完所有配額。不少民眾直言難以預約，即使預約後最快也要4個月才能接種，大部分人則需輪候至少一年。

有提供代搶服務的黃牛團隊聲稱，他們能透過專門的電腦程式代客搶票，不過代搶成功率因城市而異。例如由於四川成都市預約不限戶籍，導致競爭十分激烈，黃牛團隊的每次代搶成功率僅得一至兩成。此外，黃牛團隊亦有社區醫院的現貨疫苗渠道，惟拒絕預先向買家透露醫院的資料和接種時間。

暴利之下，亦有騙徒藉代搶九價HPV疫苗之名行騙。例如有人就自稱有疫苗現貨，要求買家先轉帳，騙去多人過萬元。此外，甚至有社區醫院員工通過倒賣疫苗、以次充好等方式牟利。此前報道，重慶市江北區一名護士以生理鹽水冒充HPV疫苗，吸引大批女士付費預約，以此牟利。其目前已因涉嫌詐騙被警方刑事拘留。

除前述騙局外，亦有黃牛黨聲稱可提供香港九價HPV疫苗，三針連同手續費叫價6,800元（約8,325港元）。黃牛黨表示，「我們的疫苗從深圳來，香港怎麼到深圳的，不用我多說了吧」；「有防偽標識，包裝上的數字和針劑數量都要脗合」。不過公開報道顯示，香港走私至內地的疫苗可能因運輸中保存不當，導致成分失效。