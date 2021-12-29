新兩棲攻擊艦廣西號　傳入列東部戰區

備受關注的解放軍海軍075型兩棲攻擊艦2號艦，近日在網上流出疑為該艦艦帽的照片，上面顯示其艦舷號為「32」，並取名「廣西」號，似乎已確定入列面對台海的東海艦隊。

早在本月初，大陸軍事迷已拍攝到該艦停泊在東海艦隊舟山基地某軍港的畫面。當時有分析認為，解放軍海軍已經接艦，只是官方未對外正式宣布。075型兩棲攻擊艦是解放軍海軍最大的兩棲戰艦，排水量達4萬噸，擁有3,000平方米的機庫，配置2部艦載機升降機，直通甲板上6個直升機升降點，能在短時間內讓30多架艦載直升機升空。艦載防禦武器方面，該艦擁有2座1130型近防炮系統、2座18聯裝紅旗10近程防空導彈系統，以及3座24聯裝122毫米多功能火箭發射器。

該艦可搭載4艘426型氣墊登陸艇，能運載上千噸作戰物資，上千名全副武裝的登陸步兵，以及50多輛兩棲裝甲車，能執行立體兩棲登陸作戰，搶灘登陸和奪島等任務，因此被視為解放軍海上立體機動登陸作戰的大型平台。

除今年4月服役的075型兩棲攻擊艦首艦海南號，以及2號艦廣西號外，3號艦也經已於今年11月進行海試。據早前報道引述解放軍海軍退役軍官爆料稱，中國疑再打造5艘同款戰艦，之後還計劃在此基礎上研製配備電磁彈射系統的076型兩棲突擊艦。