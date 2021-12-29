涉貪酒廠總經理病逝　財產轉移澳洲妻女遭沒收

山東青島華東葡萄釀酒有限公司前總經理張正欣，早前因涉貪潛逃至澳洲，並在當地身亡。青島市中級人民法院周二（28日）裁定張正欣貪污罪成，沒收其5間公司所有股權，及其轉移至妻女在澳洲名下相關銀行存款、房產、地皮及孳息合共1,327萬澳元（約7,462萬港元）。案件是中國首個向境外申請訴前保全的違法所得沒收案件。

法院審理查明，張正欣涉嫌於2001年至2014年間，利用擔任青島華東葡萄釀酒有限公司總經理的職務便利，單獨或夥同他人侵吞公司資金。張正欣利用部分侵吞款項購買青島華東葡萄釀酒有限公司和青島葡萄釀酒有限公司部分股權，再通過分紅等方式繼續侵吞上述兩家公司資金及購買股權，涉嫌貪污折合逾3.6億元人民幣（約4.4億港元），最終取得兩間公司100%股權。

期間，張正欣用部分贓款註冊成立三間公司用於轉移違法所得，並將部分贓款轉移至妻女在澳洲的銀行帳戶用於購買房產、地皮等。張正欣2014年11月逃匿境外，2016年5月17日在澳洲死亡。法院認為，本案有證據證明犯罪嫌疑人張正欣貪污犯罪，即使其逃匿境外後死亡，檢察機關申請沒收的涉案財產，依法應當適用違法所得沒收程序裁定予以沒收。