駕挖泥機施襲致民警殉職　男子判死刑

河南省平頂山市中級人民法院周二（28日）審理男子李國勝故意殺人、尋釁滋事、襲警案，裁定被告故意殺人罪成，判處死刑，尋釁滋事罪及襲警罪分別判有期徒刑5年及3年。上述罪名並罰及決定執行死刑，剝奪被告政治權利終身。

事發今年11月18日，李國勝酒後因要求本村黨支部書記、村委會主任趙姓男子為其清結餐費抵村委會欠款而口角，隨後駕駛挖泥機到趙家與對方再次口角。他使用挖泥機破壞趙家大門、院牆、洗手間、窗戶、冷氣機、電動單車和小型汽車，又挖斷燃氣管道；汝州市公安局臨汝鎮派出所副所長葉光輝到場處理。

葉光輝帶領民警及輔警疏散群眾，並命令不理勸阻的李國勝停止危險行為。惟李國勝以挖泥機用鏟斗把葉光輝及輔警尚士琳撞倒在地，以鏟斗拍擊葉光輝，砸毀附近一輛貨車及警車。他之後回家取刀，再赴趙家破壞對方的廚房，當天晚上被捕；葉光輝因較大鈍性暴力作用致多處骨折、多臟器損傷而休克死亡。

法院認為李國勝漠視法律、借故生非、逞強耍橫，任意損毀公私財物，破壞社會秩序，情節嚴重；駕駛挖泥機襲擊執行公務的人民警察，砸毀警用車輛，用挖泥機鏟斗拍擊倒地的民警致死，構成了尋釁滋事罪、襲警罪、故意殺人罪。

法院形容，李國勝的犯罪手段極其殘忍，情節極其惡劣，後果極其嚴重；加上是積犯，人身危險性極大，依法應予嚴懲。當地傳媒報道，李國勝當庭表示上訴，人大代表、政協委員、社會各界群眾、當事人親屬合共60多人旁聽庭審。