台灣物價飛漲　跨部會查廠商哄抬行為

台灣民生餐飲近期頻頻加價，連廁紙過年後亦要加價最多兩成，引起民怨。部分廠商直言，加價是受國際原料價格、運輸成本上漲影響。惟台灣當局則懷疑有人趁機哄抬物價，日前派出跨部會小組稽查不法行為。

今年以來，台灣消費者物價指數（CPI）已有6個月超過2%的警戒線，11月更是較去年同期上漲2.84%，創下9年來新高。有台媒針對全台19間具代表性的食品企業、46間連鎖餐飲品牌進行調查，發現有68%食品企業和67%的餐飲企業已經加價或半年內會加價。

台灣的法務部、經濟部上周六（25日）宣布，全面啟動跨部會的「物價聯合稽查小組」，連日鎖定當地的大型廠商，稽查是否有不合理漲價、欺罔或聯合壟斷行為，至周一（27日）已前往15間企業搜證，並帶走多批文件。法務部表示，稽查小組將向上溯源，調查上游供應商是否肆意哄抬價格，將依法嚴處。

有專家分析認為今年通脹屬全球性，在能源價格高漲、全球氣候異常和疫情供需不平衡等諸多原因下，許多商品價格正不斷推高。就目前情勢分析，供應鏈中斷、能源與原物料價格上漲等問題將持續累積，廠商成本上漲可能轉嫁於商品售價上，預計明年台灣通脹仍將繼續。