台鐵EMU3000投入營運　首班車廁所故障

台鐵最新EMU3000型城際列車日前首航，周三（29日）正式投入東部幹線營運，吸引大批鐵道迷搶購首班車的車票。惟首班車傳出廁所故障，有乘客在社交網揶揄「很台鐵」。台鐵局證實事件，涉事廁所暫時封閉，駛至台東站時將由技術人員處理。

台媒報道，EMU3000首班列車408次周三早上7時1分從新北市樹林站出發，於早上11時10分停靠台東站，車票已售罄。針對廁所故障一事，台鐵局機務處長陳詩本表示，第7車友善廁所CPU顯示器電腦控制單元顯示故障訊息，但指新車初運行不可能沒缺失，不管有沒有影響行車都要改正。交通部長王國材則指，列車投入營運一段時間才驗收，這些大大小小的狀況，需一併在驗收前確定完畢才能通過。

另外，前立委黃國昌周三在社交網透露，今年4月啟用的台鐵EMU900型電聯車，在過去7個月出現684次故障，其中177次可能影響行車安全，不乏空壓器、主風泵故障，與3年前的普悠瑪號出軌事故類同。他質疑台鐵花253億新台幣（約71億港元），結果買到爛車。台鐵起初回應指，是試車發現的製造瑕疵，並非故障；及後稱是684宗缺失，只有4宗屬故障。