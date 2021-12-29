中國首發布出口管制白皮書　強調維護國安

國務院新聞辦公室周三（29日）首次發布《中國的出口管制》白皮書，全面介紹中國完善出口管制治理的立場、制度和實踐，維護國家安全和國際安全的主張和行動。當中提到，公正、合理、非歧視的出口管制地位和作用日增，有效應對新形勢下國際和地區安全風險與挑戰，維護世界和平與發展。

出口管制是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國安和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或限制措施，在國際上常見。白皮書指出，各國普遍高度重視和積極推進出口管制工作，通過建立和執行法律制度，加強和規範出口管制。作為聯合國安理會常任理事國和世界貨物貿易和製造業第一大國，中國本着維護國安、世界和平與地區安全的原則，不斷完善出口管制治理。

白皮書全文有逾9,000字，由前言、正文和結束語三部分組成。正文有4個部分，包括中國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。當中提到，世界正經歷百年未有的大變局，不穩定性和不確定性顯著上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，世界和平面臨多元挑戰和威脅。

白皮書指出，中國在新時代堅持總體國家安全觀，更加積極地融入經濟全球化進程。中國着重更好地建設更高水平開放型經濟新體制和建設更高水平的平安中國，實現高質量發展和高水平安全的良性互動，推動出口管制體系現代化。白皮書亦指，中國從全球視角思考責任擔當，認真履行國際義務，加強交流合作，以實際行動積極參與出口管制協調，推動相關國際進程。

商務部有關負責人就白皮書表示，中國將優化出口許可管理，創新執法方式，加大違法行為處罰力度，強化合規建設，全方位加強出口管制工作。負責人提到國際出口管制面臨挑戰，包括個別國家泛化國家安全，濫用出口管制和無理實施歧視性限制措施打壓他國，干預貿易往來和市場交易，危害國際產業鏈、供應鏈穩定；並且出現拼湊出口管制小圈子、違背多邊主義，甚至在防擴散問題上搞雙重標準。