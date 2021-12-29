涉包庇黑社會　省前政法委書記王立科被起訴

江蘇省委前常委、政法委前書記王立科涉嫌受賄、行賄、包庇縱容黑社會性質組織、偽造身份證件案，近日由吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。起訴書顯示，王立科自從2002年6月任職縣級公安局副局長以來開始犯案，直至2020年10月受查，犯案橫跨近19年。

檢察機關指控，王立科利用擔任遼寧省北鎮滿族自治縣公安局副局長，北寧市公安局政委，北寧市公安局黨委書記、局長，錦州市公安局副局長，葫蘆島市副市長、市公安局黨委書記、局長，遼寧省公安廳黨委副書記、副廳長，大連市副市長、市公安局黨委書記、局長，江蘇省省長助理、副省長、省公安廳黨委書記、廳長，江蘇省委常委、省委政法委書記等職務便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人牟取利益。

王立科又非法收受他人財物，數額特別巨大；為牟取不正當利益，給予國家工作人員財物，情節特別嚴重；身為國家機關工作人員，長期、多次包庇、縱容黑社會性質組織進行違法犯罪活動，情節嚴重；多次安排他人違法偽造居民身份證件，情節嚴重，應當以受賄罪、行賄罪、包庇縱容黑社會性質組織罪、偽造身份證件罪追究其刑事責任。

王立科現年57歲，山東蓬萊人，曾是前重慶市公安局長王立軍的副手。王立科2002年6月擔任遼寧錦州市公安局副局長，至2003年5月，王立軍被調往錦州擔任公安局長兼黨委書記，成為王立科的直屬上級。王立科及後出任多項職務，上述起訴書顯示他期間涉嫌多項罪行。王立科2015年出任江蘇省委常委、省委政法委書記，今年1月被開除相關職務。