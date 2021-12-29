梅姨拐童案二審裁決　首被告維持死刑

轟動內地的「梅姨拐童案」二審日前裁決，廣東省高級法院駁回5名被告上訴，首被告張維平維持死刑原判。法院同時裁定，申軍良夫婦的民事賠償上訴得直，張維平等5名被告須向兩夫婦賠償物質損失39.5萬元（人民幣，下同，約48.3萬港元）。

被拐兒童申聰的父親申軍良周三（29日）透露，廣東省高級法院的法官親自前往山東，向其送達二審判決書。二審裁決維持廣州市中級人民法院的一審刑事判決，張維平、周容平判處死刑，楊朝平、劉正洪無期徒刑，陳壽碧監禁10年。

一審期間，申軍良夫婦曾提出附帶民事訴訟，要求各被告賠償損失。鑑於申聰在一審時的2018年仍下落不明，廣州市中級人民法院當時因未能證實申軍良的訴訟身份，遂駁回其訴求。2020年，申聰在梅州市被尋獲，並證實為申軍良之親生兒子。申軍良因此就民事賠償部分提出上訴，索賠相關費用、誤工費、精神撫慰金等逾480萬元（約587萬港元）。

法院一審時查明，2003年至2005年期間，張維平通過刻意搭訕結識被拐賣兒童的家人，趁其不備抱走小孩，並販賣牟利，累計犯下8宗案。周容平當時提議，並與楊朝平、劉正洪、陳壽碧密謀策劃，闖入申聰居所捆綁其母，強行抱走申聰後交給張維平販賣。張維平供述時多次聲稱，他拐賣的9名男童都是通過「梅姨」找到買家。目前「梅姨」身份尚未查明。