東莞大朗鎮疫情趨緩　放寬交通管控措施

廣東東莞市大朗鎮日前出現多宗新冠肺炎確診病例，限制市民及車輛出入。該鎮疫情防控指揮部周三（29日）宣布，鑑於本月18日以來沒有再發生社區感染病例，經當局研究決定，自周三早上10時起調整交通管控措施，取消發放及查驗車輛通行證，對有需要進出的車輛和人員可有序進出。

大朗鎮疫情防控指揮部宣布，該鎮在最近連續5輪的大規模核酸檢測結果中，均未發現感染病例；為此，東莞市疫情防控部門發布通告，對之前防控措施進行調整，另宣布將鎮內6處區域由中風險地區調整為低風險地區。

同時，當局發布調整鎮內交通管控措施的通告，對確有生產生活需要進出大朗鎮的車輛和人員，嚴格落實測溫、掃碼、亮碼等防護措施後，可有序進出。當局又呼籲，出行人員自覺持「綠碼」、戴口罩，積極做好防護措施，做好疫情防控條件下的交通出行秩序。

此外，常平鎮政府周二（28日）晚亦宣布，因應鄰近的大朗鎮疫情總體平穩可控，宣布該鎮的鎮內內餐飲行業，即日起可恢復堂食，但接納堂食人數不得超過最大承載量的75%。

大朗鎮在本月13日對省外涉疫地區返莞人員的核酸檢測中，排查發現2名無症狀感染者，之後陸續發現多個受感染的本土病例。為防控疫情擴散，官方把大朗鎮多處區域調為中風險地區，並對進出大朗車輛實行嚴格交通管控。