台開內幕交易案　趙建銘數罪合併囚3年10個月

台灣前總統陳水扁的女婿趙建銘，因涉及台灣土地開發公司（下稱台開）內幕交易案，早前被判囚3年8個月，並於今年10月底入獄。趙建銘先前另因偽證罪判囚3個月，經檢察官聲請將上述兩罪合併定執行刑，高等法院至周三（29日）裁定刑期執行3年10個月。

案情指，趙建銘於2005年受邀與台開的董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等多人聚餐，席間蘇透露台開的內幕消息，趙遂告知其父趙玉柱，後者再與游聯手低買高賣，趁股價上漲時脫手賺取暴利。

該內幕交易遭揭發後，台北地檢署2006年提起公訴，一審時台北地院判趙建銘6年、趙玉柱8年4個月徒刑；蘇、游則被判4年3個月徒刑。但由於涉案金額難以確定，多次發還重審（台稱「更審」）。

台高院去年10月更五審中，改判趙建銘囚3年8個月，其父趙玉柱則囚4年，並追繳2人犯案所得近3,500萬元（新台幣，下同，約949萬港元）。兩人上訴至最高法院，最後被駁回，全案定讞。趙建銘另被控在偵查時作偽證，遭判囚6月徒刑，減為3月，檢察官遂向法院聲請定應執行刑，高院至周三作出上述裁定。