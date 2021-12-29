省公安今年破逾2000宗走私刑事案　涉額43.7億人民幣

廣東省公安廳周三（29日）通報，省公安機關今年以來，共偵破2,362宗涉走私刑事案件，逮捕3,732人，案值高達約43.7億元（人民幣，下同，約52.8億港元）。另為打擊粵港澳海上跨境走私，省打擊走私領導小組辦公室會詳細落實舉報獎勵措施，對提供走私違法線索及證據的人員，可發放最高20萬元的獎勵（約24萬港元）。

省公安廳指出，據數據統計，當局今年以來破獲的案件包括833宗涉凍品類案，共扣查2.62萬噸涉案凍品；446宗涉煙草類案，扣查逾4.8萬支香煙；327宗涉成品油類案件，扣查5.64萬噸成品油。此外，官方在以上工作中扣查3,762艘無船名船號、無船舶證書、無船籍港的「三無」船舶，其中有1,544艘是大飛（即快艇）。

當局又指，廣東反走私職能部門近年會同財政部門，先後發布多個反走私舉報獎勵辦法。據統計，自2015年以來，省公安機關根據民眾舉報線索，成功查實350多條舉報涉走私線索，當中包括2019年「颶風211」走私成品油專案，扣查70多艘涉案船隻、375噸「紅油」。官方至今已就不同案件，共計支付兌現舉報獎勵金逾1,400萬元（約1,694萬港元）。