西安防疫失策　封控區居民斥如飢荒

陝西省西安市爆發新冠肺炎疫情，當地執行封鎖管控，希望阻斷疫情傳播。惟有居民周二（28日）揭露，由於當地防疫未有顧及居民糧食採購，導致部分人需連續10多天依靠即食麵充飢，如同飢荒。一名雁塔區永松路居民上載糧食運抵的照片試圖闢謠，惟被網民查出其住所是市級機關家屬屋苑，質疑其有特權。

爆料居民透露，他居住的西安市雁塔區紫郡長安北區，是全市最早接受管控的屋苑。封區由12月16日上午開始，當天他尚可託外賣員採購糧食物資，解決日常所需。惟隨着封控區逐漸擴大，外賣員無法送物資至屋苑附近，該區採購訂單亦無人承接。同時由於屋苑大廈已被封鎖，垃圾無人收集，導致大廈大堂垃圾堆積，異味令人作嘔。

在糧食物資短缺之際，該居民收到屋苑開發商捐贈的一批物資，才足以解決未來一周的糧食需要。他指出，領取捐贈物資時，工作人員特別強調物資非由政府送贈，更引來附近屋苑居民的羨慕。他質問，「住戶焦慮的情緒被開發商以這樣的方式安撫了，其他小區呢，並沒有，而這應該是誰的責任？誰應該最先提（替）老百姓們考慮到？」

至12月22日，西安市政府宣布翌日全市封閉管理，更導致全個西安物資採購平台停擺。目前，大部分居民只能逐個採購平台搜索，希望能找到能夠配送物資的途徑。他怒斥，西安市政府在新聞發布會上所謂「物資充足，由物業人員送至每家每戶」並非真相；慨嘆「目前都是一天一頓飯，把命吊着就行」。