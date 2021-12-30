美歐關注《立場新聞》案　華促停干預

香港警方國家安全處周三（29日）以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，其中3男3女為《立場新聞》高層或前高層，另1人為正還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，涉嫌參與《立場》撰文。美國、歐盟和聯合國關注事件，中國外交部周四（30日）指美方應該收起雙重標準，停止以所謂自由之名干涉中國內政。

美國國務卿布林肯呼籲中國內地和香港當局，停止針對香港自由和獨立的媒體的打擊，立即釋放被捕的記者。歐盟對外行動署稱，事件標誌着香港新聞自由進一步惡化，指尊重人權和基本自由，是《基本法》和一國兩制原則的核心。聯合國人權辦公室對香港的公民空間持續被打壓感到震驚，指香港受《公民權利和政治權利國際公約》約束，有法律義務尊重訊息、言論和結社自由。德國外交部說，事件再次表明香港的多元化、言論自由和新聞自由不斷受到侵蝕。

中國外交部發言人趙立堅表示，香港警方今次行動是捍衞香港法治、維護社會秩序的必要正當之舉，與新聞及言論自由沒有關係。他指香港是法治社會，保障香港居民各項合法權利和自由，但新聞及言論自由不能成為犯罪的擋箭牌；在香港從事新聞工作必須嚴格遵守中港兩地法律，違法者必須承擔法律後果。

中國外交部駐港特派員公署批評，歐盟對外行動署等混淆黑白、顛倒是非，公然散布惡劣言論，肆意詆毀香港法治與自由，妄圖阻撓香港警方依法執法，公開包庇反中亂港分子；公署對此表示強烈不滿和堅決反對，指香港撥亂反正的歷史大勢不可阻擋，任何外部干預抹黑都如螳臂當車，不自量力，注定失敗。

公署指《港區國安法》實施後，香港發展重回正軌，新聞自由得以在安全、穩定和法治環境得到更好保障。外部干預勢力屢次三番攻擊香港新聞自由，蓄意渲染所謂寒蟬效應，支持新聞自由是假，見不得香港穩、看不慣香港治是真。