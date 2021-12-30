1年性侵繼女22次　台狼父判囚15年

台灣新北市一名少女慘遭繼父性侵，在其14歲的1年內，就被對方性侵多達22次、連續猥褻6次。她一度傳簡訊向同學求救，最後由同學陪同向學校老師報告並報警求助。事發11年後，台北市士林地方法院周三（29日）審結此案，認定應對涉案繼父執行有期徒刑15年，可提出上訴。

案情指，少女的親生父母2006年間離婚，監護權屬父親所有。其母2008年11月與從事油畫工作的繼父結婚及住在新北市，少女每逢假日都會到母親住處過夜，惟繼父隔年趁少女熟睡時猥褻得逞。2009年7月開始，少女因擔心吵醒家人、會破壞母親與繼父的感情而遭受暴力相向，所以隱忍沒有反抗，繼父得寸進尺連續性侵多次。

直至2010年6月凌晨，繼父強行以鑰匙打開反鎖的房門，趴在少女身上，雖因她不斷反抗而作罷，但少女嚇得當晚凌晨傳訊給2名同學稱「救我」，隔天透過校方報警處理。由於少女未能清楚記得遭侵犯時的日期，合議庭認定2009年7月間10次、同年9月至12月8次、隔年2月3次以及報案前最後1次共22次，分別在不同日期共犯強制性交罪22次，每次判3年6月，連同強制猥褻6次各判8月，應執行15年。

判決指，繼父為了滿足個人慾念，犯行次數甚多，嚴重妨礙就讀國中的少女身心發展，甚至影響日後對兩性關係家庭觀念認知，惡性重大，儘管繼父犯後坦承犯行，但至今仍未賠償少女。