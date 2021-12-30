逾5000人凌晨冒寒排隊　搶購上海迪士尼新商品

上海周三（29日）凌晨出現0°C以下低溫，不過寒冷天氣無礙一班迪士尼粉絲的熱情。逾5,000名民眾凌晨在上海迪士尼樂園入口排隊，目的只是搶購限量發售的達菲熊（Duffy）玩偶。綜合內媒報道，該套玩偶售價約2,000元（人民幣，下同，約2,400港元），惟開售未夠半天，二手市場已炒賣至近9,000元（約1.08萬港元）。

上海迪士尼於周一及周二（27及28日），開放予早前參加線上抽籤並幸運獲選的民眾，優先購買「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」，剩餘庫存則在周三於樂園的3個指定商店中供一般民眾購買。該套商品包括一共6款玩偶與6組鑰匙圈，園方限制每人每款限購2件，直至售完為止。

雖然官方祭出限購政策，但仍無法控制民眾的搶購熱潮。內媒報道指，上海迪士尼入口處於周三凌晨3時，已出現超過5,000人的排隊人潮，大多民眾均穿上厚重的禦寒衣物，部分市民則用手機拍攝現場情況，並發布及分享至社交平台上。有上午抵達現場的市民表示，隨着開園時間愈近，排隊人潮就愈多，現場甚至傳出進園後還需排隊5至8小時，才能進入指定商店，且無法保證能買到想要的產品。

網傳影片顯示，園區開放後不少遊客立即衝入樂園，朝商店方向跑去，場面震撼得猶如是科幻電影中的「喪屍大軍」，正在追趕眼前的「獵物」。此外，由於排隊人潮太多，甚至影響到單純想到園區遊玩的遊客，園方早上曾一度停止園外遊客入園，不少買了票卻無法入園的民眾亦在現場要求退票。另有男遊客疑排隊後卻未買到玩偶，當場跪地崩潰痛哭，向在場的保安及職員哭喊自己「憋到尿血」。

由於商品引起一波搶購潮，亦引來不少買家在二手市場上炒價牟利，事件引起網民及輿論熱議，有人坦言民眾不惜冒寒、捱夜排隊的行為並不理智，「為了個玩偶值嗎」、「疫情下這麼多人排隊，不怕再爆發嗎」。上海迪士尼官方在周三晚就事件道歉，「非常抱歉不能滿足所有遊客的需求，我們將不斷改進和持續優化，努力給大家帶來更多歡樂、更好體驗」，並希望民眾能理解及配合。