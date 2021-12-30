華企租達爾文港　澳洲國防審查認為無安全風險

澳洲傳媒周三（29日）披露，澳洲國防部經審查後認為中國企業嵐橋集團租用北領地達爾文港99年，不會對澳洲構成安全風險，增加聯邦政府介入推翻合同的難度。

澳洲北領地政府在2015年與嵐橋集團簽訂為期99年、價值5.06億澳元（約30億港元）的達爾文港租用合約，達爾文港是澳洲距離中國最近的商用和軍用港口，嵐橋集團被指與解放軍關係密切，交易引起澳洲聯邦政府內部反對，交由國防部評估。報道指，國防審查認為合同無國家安全風險，無安全理由建議聯邦政府推翻協議，政府在評估事件，而國防部的建議令政府難以介入及推翻港口租約。

查理斯史都華大學學者漢密爾頓（Clive Hamilton）指出，華企租用達爾文港的確有安全隱憂，任何中國公司收到北京指令就必須從事間諜等活動，嵐橋集團亦無從選擇，莫里森政府要設想10年後並反問自己一旦爆發衝突，有中國企業控制澳洲最具戰略價值的港口會有何影響。

在野工黨表明會要求政府匯報國防審查結果，該黨質疑政府租出達爾文港前有否與盟友商討，直指港口是澳洲的關鍵戰略資產，國民知道這筆外國私有化交易根本不應發生，這是常識。不過，若政府不理會審查結果單方面介入，伴隨的代價及後果將由總理莫里森承擔。

另外，澳洲國防部正審查2018年3月另一間中企收購澳洲紐卡斯爾港50%股份的合同，亦無發現交易有問題。

中國駐澳臨時代辦王晰寧上月回應指，達爾文港涉及安全的說法非常牽強，只是純商業運作行為，又稱凡是不符合雙方全面戰略伙伴關係定位的舉動，都明確反對。