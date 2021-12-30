西安新增155宗本地確診　病例續外溢

內地周四（30日）公布前一日新增207宗新冠肺炎確診病例，其中156宗為本地個案，陝西西安佔155宗，另1宗由廣西防城市報告。自本輪疫情爆發以來，西安累計本地確診病例已突破千宗，與當地有關聯的病例擴至8地。國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華周三（29日）表示，西安仍有病例外溢情況。

除本地確診病例，前一日新增51宗境外輸入病例，分別為上海17宗，廣東10宗，天津、福建、廣西、雲南各4宗，浙江3宗，北京、山東、湖北、四川和陝西各1宗。同日新增無症狀感染病例27宗，除上海浦東1宗本地個案，其餘26宗均為境外輸入。至今內地累計101,890人確診，現有病例2,563宗，累計死亡病例4,636宗。

西安已連續第5日新增確診數超過150宗，累計確診1,117宗。自12月9日以來，陝西全省21天累計報告本地確診病例1,137宗。西安本輪疫情已外溢到同省延安、咸陽和渭南3市，以及廣東東莞、北京、河南周口和山西運城4市。

賀青華周三在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，陝西西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內和省外的情況。風險人士排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。