網約車偏離路線致乘客跳車　警方調查

內地傳媒近日報道，本月初在河北省保定市有滴滴網約車司機因持續偏航，致女乘客跳車，事主事後患上「重度抑鬱」，其丈夫要求平台道歉，警方周二（28日）介入調查。

涉事女乘客魏女士稱，本月4日晚與另一男乘客併單從火車站返回住所，按照路線司機先送男乘客再送魏女士。當男乘客落車後，司機沒有按導航行駛，卻一直駛向相反方向。魏女士多次提醒司機掉頭，對方默不作聲。魏女士稱車輛之後駛入窄巷，「周邊都是桑拿洗浴之類」。她請求司機停車，但對方仍是沒回應，她於是聯絡客服，對方回覆「司機不善言辭」。

魏女士決定報警，又搖落車窗求救但街上無人，最後她在車輛轉彎減速時跳車，司機在沒有落車確認的情況下繼續驅車駛離。她之後通知身在外地的丈夫王先生，後者之再向滴滴反映。本月14日，滴滴指事發翌日已停止涉事司機的服務並進行調查。至於司機當晚偏離路線，客服曾向司機查詢，對方回覆「因為當時有修路」，惟客服無核實。

周三（29日）晚，滴滴安全專員呂女士向內媒表示，平台目前已將跳車納入到安全場景。滴滴在安全領域已構建相應的訂單風險識別策略，一旦檢測到訂單出現相應險情，會有安全專家及時介入提供幫助，保障司機和乘客安全。王先生稱，妻子現在碰到陌生的男性司機開車或在一個小空間，都會回想起那天發生的事。他強調並非要索償，只希望平台可以公開事年，向妻子公開道歉。