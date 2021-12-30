日澳研修改安保宣言　加強合作抗大陸

日本傳媒周三（29日）報道，日本與澳洲政府正磋商修訂2007年簽署的《日澳安全保障共同宣言》，加強協調共同應對中國大陸，包括應對大陸入侵台灣、提高安全保障等。

《產經新聞》指，日本和澳洲政府檢討修訂安保共同宣言，現時宣言以北韓核武、導彈及反恐等安保合作為中心，未觸及大陸。時至今日，日澳視應對北京為最大課題，因此有需要修訂共同宣言，為促進自由開放的印太提出深化合作方針，在美國、日本、澳洲、印度的「四邊安全對話」（Quad）框架下擴大與印度合作，與東盟、太平洋島國及歐洲各國強化關係。

在擴大安保合作領域上，日澳重視加強日本自衞隊與澳洲軍隊的阻嚇力和應對能力，特別列明為應對大陸崛起，日澳會與美軍共同訓練提高應對能力。新宣言亦會納入太空、互聯網情報共享和技術合作、經濟安全保障合作等新領域。

另外，英國傳媒報道日本首相岸田文雄計劃下周訪問澳洲，討論印太地區的防務及安全問題，期間會與澳洲總理莫里森簽訂日本自衞隊與澳洲軍隊聯合訓練的《互惠准入協定》。日方亦有意派出貿易代表團，商討在澳洲進一步投資及供應鏈安全問題。