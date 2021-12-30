扮老乾媽員工詐騙騰訊　3人判囚罰款

騰訊去年稱辣椒醬品牌「老乾媽」在遊戲投放千萬元（人民幣，下同）廣告，但拖欠相關費用，請求法院查封凍結對方價值約1,624萬元（約2,016萬港元）財產；老乾媽否認與騰訊有任何商業合作。警方調查發現3人冒充老乾媽員工詐騙騰訊，案件周三（29日）宣判，被告分別判囚12年、7年、6年，其中2人上訴。

騰訊去年4月因合約糾紛，向廣東省深圳市南山區人民法院申請查封、凍結老乾媽的財產。惟老乾媽否認在騰訊落廣告，指對方被人詐騙，向貴州省貴陽市警方報案。警方同年7月1日通報，指有人偽造老乾媽印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議，因此刑事拘留分別曹姓、劉姓、鄭姓的疑犯。

警方指，被告目的是為了獲取騰訊在推廣活動配套贈送的網絡遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益。貴陽市南明區檢察院以合約詐騙罪批准逮捕他們，檢方今年2月向法院提起公訴，案件最後在貴陽市南明區法院宣判。

內地傳媒報道，法院審理查明後，指被告以非法佔有為目的，在簽訂、履行合約過程中，冒充老乾媽公司員工騙取騰訊價值400多萬元（約496萬港元）的財物，數額特別巨大，行為已經構成合同詐騙罪，判處有期徒刑及罰款。曹姓被告被認定為主犯，所以判得最重，事後與劉姓當庭表示不服判決，提出上訴。