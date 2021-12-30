王毅籲美履行承諾　勿言行不一無信用

中國國務委員兼外交部長王毅周四（30日）受訪談論對外關係，指相互尊重、和平共處、合作共贏是中美關係恢復健康穩定發展的必由之路，批評美方在涉及中國主權安全發展利益的問題上，不斷挑起新事端，傷害及破壞兩國關係。

王毅在訪問中表示，中美關係今年出現一些變化，面對中方堅定維權反霸，美方意識到想以極限施壓的方式迫使中國退讓，不但不可能，最終還會搬起石頭砸自己的腳。他又指華府表態不尋求新冷戰、不支持「台獨」、無意與中國衝突對抗，但中方見到美方言行不一，直言讓人們對美國的信用產生嚴重質疑。

對於美國經常自稱是信用社會，王毅指美方若想在世界維持起碼的信譽，應當拿出實在的行動，履行作出的承諾，真正取信於中國人民，取信於國際社會。

王毅談到今年在國際舞台的是真假多邊主義交鋒、真假規則交鋒、真假人權交鋒、真假民主交鋒，批評仍然有一些勢力以為自己高人一等，總想把自己的意志強加於人，動輒搬出規則、人權、民主等冠冕堂皇的理由抹黑及圍堵中國。

此外，王毅指在中俄元首共同引領下，兩國關係愈加成熟、穩定、堅韌，特別為地區穩定提供保障，雙方保持高水平戰略協作，就熱點問題加強戰略協調，他形容只要中俄肩並肩站在一起，國際秩序就亂不了，霸權主義就贏不了。

中歐關係方面，王毅表示歐洲在對華政策似乎存在「認知分裂」，一方面與中國建立全面戰略夥伴，另一方面把中國定位為制度性的對手，干擾中歐關係。他呼籲中歐在相互尊重的基礎上取長補短、形成合力，若為中歐投資協定設置障礙，實際上是在為自身的發展設置障礙，最終損害的是歐洲人民長遠利益。