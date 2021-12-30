台增9宗Omicron輸入　全台累計59宗

台灣周四（30日）公布空手道代表隊再多1人確診新冠變種毒株Omicron，令全團確診Omicron總數增至8人；連同當天公布新增的另外8宗Omicron輸入病例，台灣累計Omicron確診病例增至59宗。

流行疫情指揮中心周四表示，新增24宗境外輸入病例，無新增本土確診及死亡個案。新增境外輸入病例為11男13女，介乎10多歲至60多歲，分別從美國、越南、英國、尼加拉瓜、尼日利亞、加拿大、阿聯酋、法國、泰國及日本入境，其中至少19名患者為突破性感染。台灣至今累計16,988宗確診，850人死亡。

台北市一間防疫酒店接連出現3宗境外輸入病例，引起防疫酒店播疫疑慮。指揮中心表示，當局正進行基因排序，釐清病例是否群組感染。市政府已經安排涉事防疫酒店即時清空，並為酒店8名員工檢測，其中7人得出結果均無染疫。

另外，台灣駐美國代表處周三（29日）有兩名職員染疫，症狀均較輕微，目前正在居家隔離。代表處已經安排有相關接觸的職員檢測，並對確診職員的辦公樓層及公共區域深度消毒。該駐處對外領務服務如常運作，不受影響。